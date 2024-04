TikTok : l’interdiction aux États-Unis est à nouveau envisagée par le Congrès

La Chambre américaine des représentants va à nouveau examiner une proposition de loi qui prévoit l’interdiction de TikTok aux États-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine.

La mesure est comprise dans une série de textes censés débloquer des fonds pour Israël, Taïwan et l’Ukraine — ce qui pourrait faciliter son passage dans les deux chambres du Congrès. La proposition de loi obligerait ByteDance à vendre TikTok dans un délai de quelques mois, faute de quoi le réseau social serait exclu des boutiques d’applications d’Apple (App Store) et de Google (Play Store) aux États-Unis.

Elle donnerait également au président américain le pouvoir de désigner d’autres applications comme une menace pour la sécurité nationale si elles sont contrôlées par un pays considéré comme hostile aux États-Unis.

Cette proposition de loi a été vivement critiquée par TikTok :

Il est regrettable que la Chambre des représentants utilise le prétexte d’une importante aide étrangère et humanitaire pour bloquer une fois de plus un projet de loi d’interdiction qui bafouerait les droits à la liberté d’expression de 170 millions d’Américains, dévasterait 7 millions d’entreprises et fermerait une plateforme qui contribue à hauteur de 24 milliards de dollars à l’économie américaine chaque année.