Google licencie 28 employés qui participaient à une manifestation contre un contrat de cloud avec Israël

Google s’est montré ferme : la firme de Mountain View a licencié 28 employés qui avaient participé à un sit-in de protestation dans ses propres locaux un peu plus tôt cette semaine. Les employés en question manifestaient contre le projet Nimbus, un contrat de cloud signé entre le gouvernement israélien, Google et Amazon. Durant ce sit-in, plusieurs manifestants ont même occupé le bureau de Thomas Kurian, le directeur de Google Cloud, et il aura fallu l’intervention des forces de l’ordre pour que la situation revienne à la normale.

Dans un long texte adressé aux employés, Google a rappelé que toute infraction aux règles internes serait immédiatement sanctionnée : « L’écrasante majorité de nos employés font ce qu’il faut. Si vous faites partie des rares personnes tentées de penser que nous allons négliger les comportements qui enfreignent nos règles internes, réfléchissez bien. L’entreprise prend cela extrêmement au sérieux et nous continuerons d’appliquer nos règles de longue date pour prendre des mesures contre les comportements perturbateurs, des mesures pouvant aller jusqu’au licenciement. »

Les employés qui manifestaient n’ont pas été pris au dépourvu par la sévérité du GAFAM : le mois dernier, Google avait déjà licencié un employé qui avait manifesté contre le contrat de Cloud lors d’une présentation de Google en Israël même. En réaction à la décision de Google , le groupe « No Tech for Apartheid » (à l’origine des manifestations) a qualifié ces licenciements d’ »acte de représailles flagrant » : « Depuis trois ans que nous nous mobilisons contre le Projet Nimbus, nous n’avons pas encore entendu un seul dirigeant (de Google, Ndlr) s’intéresser à nos préoccupations. Les employés de Google ont le droit de protester pacifiquement contre les conditions de travail. Ces licenciements étaient clairement des représailles. »