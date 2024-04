SCARF : la caméra la plus rapide du monde filme en 156 000 milliards d’images par seconde !

Le chiffre est tellement impressionnant que votre serviteur est allé vérifier sur plusieurs sources qu’il ne s’agissait pas d’une coquille. Mais non; SCARF (swept-coded aperture real-time femtophotography) est une caméra capable de filmer en 156 300 milliards d’images par seconde, une rapidité proprement extraordinaire qui lui permet de révéler les détails de phénomènes se déroulant en quelques femtosecondes — soit à l’échelle d’un quadrillionième de seconde ! Grâce à un laser chirpé et à une technique de la femtophotographie en temps réel à ouverture codée et balayée, la technologie SCARF permet de distinguer les longueurs d’onde de la lumière qui arrivent à des moments différents devant l' »objectif », offrant ainsi une visualisation précise d’événements ultrarapides (le préfixe « ultra » a rarement été aussi bien employé). La caméra peut ainsi capturer jusqu’à 132 images à partir d’une seule impulsion laser, ouvrant de nouvelles voies de recherche dans divers domaines scientifiques et techniques.

Image générée par l’IA Ideogram

Des applications novatrices pour la biologie, la médecine voire l’aérospatiale

La caméra la plus rapide au monde a été développée par des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) de Québec, et évidemment, cette innovation majeure marque une révolution dans le domaine de l’imagerie ultra-rapide. Les chercheurs peuvent en effet désormais observer des réactions chimiques et des processus biologiques qui se produisent à des échelles de temps auparavant inaccessibles, améliorant ainsi notre compréhension des mécanismes fondamentaux de la chimie, ce qui pourrait à terme accélérer le développement de nouveaux matériaux ou médicaments. Cette caméra devrait aussi transformer l’ingénierie des matériaux en améliorant l’étude de la dynamique des matériaux sous contrainte, ce qui pourrait potentiellement mener à la création de matériaux plus résistants et plus légers destinés notamment aux industries de l’aérospatiale et de l’automobile.