Hades II : 3 heures de vidéo pour en savoir plus sur le roguelite de Supergiant

Hades premier du nom est sans aucun doute l’un des jeux indé les plus aboutis de la dernière décennie, et son successeur, Hades II promet de pousser ce soucis du détail un gros cran plus loin. Après un premier trailer évidemment prometteur, le studio Supergiant Games nous propose une vidéo « point d’étape » de plus de trois heures, de quoi bien se rencarder sur les principales évolutions de cet opus. Le directeur créatif de Supergiant, Greg Kasavin, et le directeur du studio, Amir Rao, nous dévoilent ainsi les capacités de Melinoë, soeur de Zagreus et nouvelle héroïne de cet Hades II. A noter que même si ce titre se situe dans le prolongement du premier Hades, il ne sera pas nécessaire d’avoir joué à Hades pour profiter pleinement du jeu, qui reste de toute façon un roguelite pur et dur (on n’est pas sur du solo narratif ici). Les développeurs promettent cependant que les fans du jeu original trouveront ça et là des références au premier jeu. On en attendait pas moins.

Concernant le gameplay, le niveau est encore monté d’un cran, peut-être parce que Melinoë est à la fois une sorcière et un assassin, qui maîtrise son bâton et peut aussi manier la magie. Son style de jeu est donc assez différent de celui de Zagreus. Cette longue vidéo « technique » permet aussi d’admirer de nouveaux dieux à l’instar d’Apollon, et de retrouver de vieilles connaissances, comme Aphrodite et Déméter. Malgré aussi l’apparition de nouvelles ressources et de nouveaux environnements, Hades II rappelle énormément son prédécesseur tout en ajoutant suffisamment de choses pour donner l’envie de s’y jeter dessus. Le jeu étant en fin de développement, certains éléments dévoilés pourraient encore être modifiés cependant. La bonne nouvelle pour la fin : Hades II est quasi terminé, et le studio en est à l’étape des dernières vérifications techniques (bugs, contrôle de cohérence et de gameplay), ce qui signifie que l’accès anticipé est toujours prévu pour ce printemps.

Hades II sera disponible sur PC, Xbox Series et PS5.