WhatsApp ajoute des filtres de discussion pour mieux s’y retrouver

WhatsApp met en place de nouveaux filtres qui ont pour vocation d’aider les utilisateurs à rapidement trouver des discussions. Cela limite les défilements sur la liste des conversations.

Trois filtres de discussion font leur apparition sur WhatsApp : Toutes, Non lues et Groupes. Il est possible de les sélectionner en appuyant une fois dessus. Dans le détail :

Toutes : la vue par défaut, qui vous montre l’ensemble de vos discussions.

Non lues : idéal pour trouver les conversations sur lesquelles vous souhaitez revenir ou auxquelles vous devez répondre. Ce filtre vous montre les messages que vous avez marqués comme non lus et ceux que vous n’avez pas encore ouverts.

Groupes : vous pouvez désormais retrouver tous vos groupes au même endroit et accéder à vos discussions préférées facilement et rapidement, que ce soit pour préparer vos dîners en famille ou pour planifier votre prochain voyage. Ce filtre vous montrera également les sous-groupes de vos communautés.

« Nous avons créé les filtres dans le but de vous aider à mieux vous organiser, à trouver vos conversations les plus importantes plus rapidement et à naviguer dans vos messages de façon plus efficace », explique la messagerie.

Les filtres de discussion sont disponibles dès aujourd’hui pour certains utilisateurs. La fonctionnalité est en cours de déploiement pour les autres. Le déploiement se fera sur plusieurs semaines, aussi bien sur l’application iOS que l’application Android.