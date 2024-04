Voici comment réactiver le lien Google Maps sur la recherche Google

Les règles imposées par le DMA européen semblent souvent être là plus pour favoriser la concurrence entre les entreprises que pour réellement faciliter la vie des utilisateurs. Ainsi, il n’est plus possible de cliquer sur un lien Google Maps à partir d’une recherche Google et donc d’être renvoyé directement vers le service de navigation, ce qui est évidemment fort peu pratique à l’usage. Certes, on peut comprendre qu’il faille limiter les abus du monopole de Google sur les services web, mais quel est l’intérêt que cet ajustement se fasse au prix d’une perte d’ergonomie et du confort d’usage de ces mêmes services ? Au pire, les utilisateurs pourraient passer moins de temps sur ces services et tout le monde serait alors perdant au final ; bref…

L’extension qui change la vie… et la géolocalisation

Trêve de considérations sur les méthodes antitrust de l’Europe, car il existe en fait une petite méthode pour remettre les liens idoines et retrouver un service de recherche pleinement fonctionnel, le plus beau étant que cette astuce est à la portée du premier venu. Voilà donc les étapes à suivre pour rendre à la mini-carte Google Maps toutes ses lettres de noblesse (et donc sans devoir ouvrir péniblement un nouvel onglet pour la géolocalisation). Une contrainte s’impose en préambule, car il va falloir utiliser les navigateurs Google Chrome, Mozilla Firefox ou bien encore tout navigateur fonctionnant avec le moteur de rendu Chromium, à l’instar de Brave ou Microsoft Edge. Pourquoi ? Parce que l’astuce en question passe nécessairement par l’installation d’une extension, Google Search Maps Button, qui n’est donc fonctionnelle qu’avec certains navigateurs.

La récupération de l’extension est un jeu d’enfant avec Google Chrome (ou tout autre navigateur compatible), disponible sur Windows, Android, Mac, iOS ou Linux : il suffit de cliquer sur « Extensions » dans le menu d’options, puis sur « Accéder au Google Chrome Web Store ». Une fois dans le Chrome Store, il convient de chercher l’extension Google Search Maps Button et de procéder à l’installation. A partir de là, il n’y a plus rien à toucher étant donné que l’extension est active par défaut, dès l’installation.

« Miracle » donc, la mini carte Google Maps est de nouveau cliquable (et renvoie directement vers le service Google Maps), comme cela était encore le cas durant les deux premiers mois de l’année 2024. C’est à nouveau un plaisir de rechercher des adresses de lieu que l’on pourra géolocaliser d’un seul clic.

Ne tardez pas

Dans le contexte actuel qui prévaut en Europe, on ne saurait trop vous conseiller de récupérer l’extension au plus vite, car après tout, des apps/extensions interdites ou bloquées, cela existe déjà. Il n’est pas dit en effet que les gendarmes de la Commission européenne resteront sans réagir face à ce contournement des règles du DMA. Et quand on sait à quel point cette simple petite extension facilite l’usage de la recherche Google, il n’y a pas vraiment à hésiter…