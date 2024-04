La NASA confirme qu’un débris de l’ISS a bien atterri sur une propriété de Floride

C’est assez rare pour être noté : la NASA a confirmé qu’un débris de la Station spatiale internationale (ISS) avait survécu à sa rentrée atmosphérique et endommagé une maison à Naples, en Floride, ce qui pourrait déboucher sur des poursuites en justice de la part du propriétaire du domicile. Les débris provenaient d’une grande palette de vieilles batteries que la NASA avait éjectées de l’ISS en mars 2021, des débris qui auraient normalement dû entièrement brûler une fois dans l’atmosphère terrestre. Trois ans donc après le largage de cette palette, un morceau de pièce métallique est parvenu à résister à l’intense processus de rentrée atmosphérique et s’est écrasé sur le toit de la maison familiale d’un résident de Floride.

Suite à cet incident, la NASA avait rapidement lancé une enquête afin de déterminer l’origine du débris, enquête qui vient de confirmer que l’objet était bien un fragment de l’équipement d’assistance au vol utilisé pour monter les batteries sur la palette de chargement. Ce débris est composé d’Inconel (un alliage métallique), et mesure environ 10 cm de hauteur pour 4 cm de diamètre et un poids de 700 grammes. « Les membres de la Station spatiale internationale effectueront une enquête détaillée sur l’analyse du largage et de la rentrée (atmosphérique, Ndlr) afin de déterminer la cause de la survie des débris et mettre à jour la modélisation et l’analyse, si nécessaire », a écrit la NASA sur sa page de blog.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024