SFR dévoile une offre 4G fixe avec Internet illimité

C’est au tour de SFR de proposer une offre qui permet d’avoir sa box 4G+ avec Internet illimité, là où le quota mensuel était jusqu’à présent de 250 Go. Il y a également une hausse de prix de l’ordre de deux euros.

Pour 36,99€/mois, SFR propose sa box 4G+ avec Internet illimité et des débits de 300 Mb/s en téléchargement (download) et 50 Mb/s en envoi (upload). La vitesse exacte peut varier selon votre emplacement par rapport à l’antenne. De plus, il y a les appels en illimité vers les fixes et mobiles en France et vers les DOM, ainsi qu’un accès à l’application mobile SFR TV pour regarder 130 chaînes de télévision.

Pour ce qui est de la box, elle propose du Wi-Fi 5 et embarque quatre ports Ethernet de 1 Gb/s chacun. Mais comme dit précédemment, le débit maximum proposé par SFR est de 300 Mb/s.

L’offre est réservée aux particuliers dont le logement dispose d’un faible débit ADSL mais d’une bonne couverture 4G/4G+. Vous pouvez vérifier votre éligibilité depuis le site de SFR.

Que propose la concurrence et à quels prix ? Chez Orange, il y a la 4G Home à 38,99€/mois qui a une limite de 250 Go. Il y a également la 5G Home à 42,99€/mois qui, pour le coup, propose Internet en illimité. Du côté de Bouygues Telecom, la 4G box coûte 37,99€/mois et la 5G box est à 40,99€/mois, avec trafic illimité dans les deux cas. Enfin, vient le cas de Free avec son offre à 29,99€/mois qui se contente de 250 Go/mois.