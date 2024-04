Google Chrome ajoute une version payante avec des sécurités supplémentaires

Chrome a toujours été un navigateur Internet gratuit, mais il existe maintenant une version payante. Qui dit payant dit des services supplémentaires, notamment au niveau de la sécurité.

Une déclinaison payante pour Google Chrome

La version payante de Chrome ne concerne pas le grand public, mais les entreprises. Chrome Enterprise se décline en deux versions : Core, qui est gratuite, et Premium à 6 dollars par mois. Google présente cette version comme un navigateur Web qui met l’accent sur la sécurité en ligne, en effectuant une analyse approfondie des logiciels malveillants, en stoppant les fuites de données et en permettant même de filtrer les URL en fonction du type de site visité.

Toutefois, les versions payante et gratuite de Chrome Enterprise présentent de grandes différences. La version Premium offre une prévention de la perte de données et des analyses approfondies des logiciels malveillants, ce qui n’est pas le cas de la version Core (gratuite). Mais même avec la version Core, il y a toujours une protection de base contre le phishing et les logiciels malveillants.

Chrome Enterprise Premium ne s’arrête pas là : il propose une version plus poussée de Zero Trust avec des contrôles d’accès tenant compte du contexte. Cela signifie qu’il peut détecter les fuites de données potentielles, qu’elles proviennent d’applications approuvées ou d’applications pour lesquelles le service informatique de l’entreprise n’a pas donné son feu vert.

Google ajoute d’autres contrôles, en donnant aux administrateurs le pouvoir de mettre en œuvre des politiques et de maintenir les logiciels à jour grâce à des mises à jour automatiques pour corriger les bugs qui apparaissent.

Enfin, la version payante de Chrome vient bloquer les extensions douteuses pour empêcher des hackers de s’infiltrer et récolter des données sensibles.