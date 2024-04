Microsoft pousse les utilisateurs de Windows 10 à migrer vers Windows 11 en occupant tout leur écran

Microsoft a réellement envie que les utilisateurs de Windows 10 migrent vers Windows 11, au point de leur afficher une fenêtre qui a la particularité d’occuper tout l’écran.

Microsoft veut que vous passiez sur Windows 11

Plusieurs utilisateurs ont eu le droit à l’affichage en plein écran. L’un d’entre eux explique qu’il était en train de travailler quand la fenêtre l’invitant à passer sur Windows 11 a soudainement fait son apparition.

On peut lire :

Une nouvelle aventure avec Windows. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité en tant que client Windows 10. Alors que la fin du support de Windows 10 approche, nous sommes là pour vous accompagner dans votre parcours du PC. Votre PC n’est pas éligible à la mise à niveau vers Windows 11, mais il continuera à recevoir les correctifs et les mises à jour de sécurité de Windows 10 jusqu’à la fin du support, le 14 octobre 2025. En savoir plus sur la façon dont vous pouvez vous préparer à la transition vers Windows 11.

L’utilisateur se voit proposer des options pour en savoir plus sur la fin du support de Windows 10 et les raisons de choisir Windows 11. Il peut alors cliquer sur le bouton « Me rappeler plus tard » ou le bouton « En apprendre davantage ».

Un élément intéressant est que Microsoft alerte même les utilisateurs qui n’ont pas un PC éligible pour installer Windows 11. Mais pour ces personnes, il sera possible de rester sur Windows 10 après le 14 octobre 2025 et même recevoir des mises à jour de sécurité… à condition de payer. Microsoft a récemment dévoilé les tarifs pour les entreprises et annoncera bientôt ceux pour le grand public.

Windows 11 n’est compatible qu’avec les PC ayant des processeurs lancés à partir de 2018 et avec les appareils qui prennent en charge les puces de sécurité TPM intégrées dans les derniers processeurs. En conséquence, l’adoption de Windows 11 a été plus lente que celle de Windows 10.