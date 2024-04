Western Digital annonce une carte SD SanDisk de 4 To

Toujours plus haut, toujours plus fort… Western Digital annonce une nouvelle carte SD avec 4 To de stockage. Elle fera partie de la gamme SanDisk Extreme Pro.

Cette carte SD utilise l’interface Ultra High Speed-I (UHS-I), qui prend en charge des transferts de données jusqu’à 104 Mo/s en mode UHS104 (SDR104). Elle offre également des vitesses d’écriture séquentielle minimales de 30 Mo/s, suffisantes pour l’enregistrement de vidéos 8K.

Pour l’instant, Western Digital ne divulgue pas la nature du type de la mémoire flash (NAND) contenue dans la carte. Compte tenu de la capacité élevée et de la date de sortie, la marque pourrait faire de cette carte l’un de ses premiers produits à utiliser BiCS 9 NAND.

Quelle est la date de sortie pour cette carte SD SanDisk de 4 To ? Il va falloir un peu patienter, puisque la disponibilité se fera dans le courant de 2025. Il n’y a pour le moment pas d’information sur le prix. Pour donner une idée, le modèle SanDisk Extreme Pro de 1 To existant est disponible au prix de 224,99€ chez Western Digital (et 193€ chez Amazon). On pourrait donc bien s’approcher du cap des 900/1 000€. Mais peut-être que ça sera finalement à un prix plus bas, étant donné qu’on sera en 2025 et que la situation pourrait évoluer au niveau des coûts.