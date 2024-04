Fnac Darty : une procédure contre la SFAM (assurances téléphone) pour rembourser les clients

Fnac Darty a lancé une procédure judiciaire contre son ancien partenaire, la SFAM (Indexia), qui a vendu des assurances pour téléphones et produits multimédia entre 2017 et 2019 dans les magasins du groupe et qui est poursuivi au pénal pour pratiques commerciales trompeuses.

Le groupe Fnac Darty s’attaque à SFAM

« On a porté plainte », a déclaré sur BFM Business Enrique Martinez, directeur général du groupe Fnac Darty, dont de nombreux clients se plaignent d’avoir été prélevés indûment par des filiales d’Indexia (Foriou, Serena, Hubside) de sommes qui se sont démultipliées alors qu’ils n’avaient souscrit aucune évolution de leur contrat. « Les clients qui ont eu de manière abusive ce type de contrat, on les a aidés », a précisé le dirigeant.

Le tribunal a plusieurs fois enjoint à la SFAM de communiquer des pièces, notamment des tableaux récapitulatifs de l’état d’avancement du traitement des réclamations des clients. La procédure est toujours en cours.

En 2018, le patron d’Indexia, Sadri Fegaier, avait acheté discrètement 11,35% de Fnac Darty pour 335 millions d’euros. Endetté, son groupe a dû céder en octobre dernier ses parts qui servaient de garantie à un emprunt. La fin du partenariat Fnac/SFAM est intervenue après que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a ouvert en 2018 une enquête, qui a abouti à une transaction pénale de 10 millions d’euros.

Une deuxième enquête a été ouverte dans la foulée. Indexia sera cette fois jugé fin septembre pour pratiques commerciales trompeuses devant le tribunal correctionnel de Paris.

Indexia et Fnac Darty sont par ailleurs assignés au civil par environ 400 consommateurs. La première audience aura lieu le 12 septembre à Paris, selon leur avocate, Emma Leoty, qui espère obtenir le remboursement de ses clients. Cette dernière a obtenu début avril la saisie conservatoire d’environ 45 000 euros sur les comptes de la SFAM alors qu’elle avait demandé la saisie de 2,9 millions d’euros. La plupart des comptes de l’entreprise faisaient déjà l’objet de saisies.