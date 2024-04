X (Twitter) ne permettra plus aux utilisateurs premium de cacher leur badge bleu

X (anciennement Twitter) a décidé de retirer l’option qui permet aux utilisateurs payants de cacher le badge bleu de certification à côté de leur pseudo. Cette option avait vu le jour l’été dernier.

Quand un utilisateur de X prend un abonnement premium, il obtient un badge bleu, signifiant que son compte est certifié. Avant le rachat par Elon Musk, un compte certifié signifiait qu’il s’agissait d’une célébrité, d’une entreprise, d’un média ou autre. Maintenant, n’importe qui peut payer. Mais tout le monde n’a pas forcément envie d’afficher son badge bleu.

« La fonctionnalité X Premium de masquage de votre coche va bientôt disparaître. Appuyez pour gérer vos fonctionnalités X Premium », indique X aux utilisateurs qui ont l’abonnement payant.

BREAKING: #X seems to be removing the ability to hide the verification checkmark! pic.twitter.com/1Kn2OU4puj — Nima Owji (@nima_owji) April 11, 2024

En l’état, le réseau social ne communique pas une date précise pour le retrait de la fonctionnalité. Il est seulement précisé que ce sera « bientôt ».

La semaine dernière, la plateforme a distribué des badges bleus gratuits aux comptes ayant un grand nombre d’abonnés vérifiés, que leurs propriétaires le veuillent ou non. Cette décision (pourtant annoncée plus tôt par le propriétaire Elon Musk) a pris certains de ces utilisateurs par surprise. Un certain nombre de nouveaux utilisateurs Premium et Premium Plus ont ensuite choisi de cacher leurs badges bleus afin d’éviter l’opprobre qui les entoure. Prochainement, ces utilisateurs n’auront plus le choix.