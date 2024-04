Faute d’utilisateurs, Google va fermer le service VPN fourni avec Google One

Le succès n’était pas au rendez-vous. Google annonce que le service de VPN fourni avec Google One sera fermé progressivement un peu plus tard cette année. Pour rappel, Google a déployé la fonctionnalité VPN en 2020, un service limité à l’origine aux utilisateurs qui payaient pour un forfait avec au moins 2 To de stockage (soit 10 dollars mensuels à minima). En 2023, le VPN était disponible pour tous les utilisateurs Google One (y compris pour la formule de base à 2 dollars par mois), mais il faut croire que cet élargissement des conditions d’accès n’a pas rendu le service plus populaire (peut-être aurait-il était préférable d’ouvrir l’accès dès le lancement…). Un représentant de Google a d’ailleurs confirmé au site 9to5Google que le VPN serait arrêté parce que « les gens ne l’utilisaient tout simplement pas ». Une franchise encore rare dans le secteur de la tech.

Le service VPN de Google One est disponible dans 22 pays, via iOS, Android, Mac ou Windows. et jusqu’à l’arrête définitif du service, les utilisateurs seront réorientés vers d’autres fonctionnalités de Google One. A noter que les appareils Pixel (à partir du modèle 7) disposent d’un VPN gratuit.