DJI dévoile l’Avata 2, un drone FPV performant et particulièrement accessible

Le géant du drone DJI vient de dévoiler l’Avata 2, un drone FPV (First-Person View) aussi sophistiqué que son prix semble raisonnable. Comme tout drone de cette catégorie, l’Avata se pilote essentiellement à l’aide d’un casque et d’un contrôleur orientés vers la maniabilité maximale, ces drones étant particulièrement à l’aise dans les prises de vue improbables et spectaculaires et on les retrouve aussi dans les concours d’acrobatie. Le casque de pilotage FPV Goggles 3 permet même l’affichage PiP (Picture in Picture), le drone embarquant plusieurs caméras.

Le DJI Avata 2 dispose d’un CMOS ultra-grand-angle 12 MP de 1/1,3 pouce avec FoV (champ de vision) de 155°, un capteur sensiblement amélioré pour les prises de vue en faible éclairage. Ce capteur permet d’enregistrer en D-Log M 10 bits des vidéos HDR jusqu’à la réalisation 4K et en 60 images/seconde. L’engin gère aussi les ralentis en 2,7K à 120 images par seconde. Les folles acrobaties de l’engin ne se traduiront pas par une image saccadée puisque l’Avata 2 bénéficie de la stabilisation matérielle (OIS) et logicielle (RockSteady 2), sans oublier le verrouillage sur l’horizon avec la technologie HorizonSteady . Les vidéos/photos prises par le drone seront enregistrées dans une unité de stockage de 46 Go.



Rapide, acrobate et doué pour la vidéo, l’Avata 2 embarque aussi des capteurs binoculaires fisheye pour la stabilité en vol ainsi qu’un bouton de verrouillage pour l’arrêt immédiat du drone au cas où…. Sans surprise, la fonction de retour automatique au point de départ permet de décharger l’utilisateur de tout soucis supplémentaire. Plus intéressant, le mode tortue retourne automatiquement le drone lorsque ce dernier est positionné à l’envers. L’autonomie du drone est de 23 minutes, et la batterie se recharge en à peine 40 minutes (autant dire qu’il sera certainement avantagaux pour les gros utilisateurs de disposer de plusieurs batteries). La technologie de transfert vidéo O4 (vers le casque) autorise une distance de transmission de 13 km (ce qui est proprement énorme), le tout en FULL HD et 100 fps avec un débit de 60 Mb/s‌. Le plus beau ? La latence est de seulement 24ms, ce qui autorise un contrôle extrêmement précis du drone.

Le drone Avata 2 est accompagné du casque FPV Goggles 3 (avec écrans micro-OLED et taux de rafraichissement de 100 Hz !) et du contrôleur RC Motion 3 qui permet d’effectuer facilement des figures complexes. Vient la très bonne surprise : l’Avata 2 est proposé au prix doux de 489 euros pour le drone seul ou de 999 euros pour le pack Fly More qui comprend le drone, le casque Goggles 3, le contrôleur RC Motion, des hélices supplémentaires et une batterie. Le pack ultime Fly More Combo propose le même contenu que le pack Fly More avec en sus 3 batteries, une station de charge et un sac dédié pour le transport.

Une fois n’est pas toujours coutume, ce nouveau drone DJI n’est pas uniquement disponible sur le site du fabricant. On trouve ainsi le drone seul à 504 euros sur Amazon,, le pack Fly More Comboa 1 batterie à 999 euros, et le pack Fly More Combo 3 batteries à 1199 euros