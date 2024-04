Instagram va flouter les photos de nu (nudes) envoyées aux mineurs

Meta va mettre en place de nouvelles mesures sur Instagram pour mieux protéger les jeunes (et les adultes qui le souhaitent) en détectant puis en floutant les photos de nu (nudes) reçues par messages privés.

La nouvelle fonctionnalité, qui floute les images détectées comme contenant de la nudité et décourage les utilisateurs de les envoyer, sera activée par défaut pour les utilisateurs mineurs d’Instagram, identifiés par les informations de date d’anniversaire figurant sur leur compte. Une notification encouragera également les utilisateurs adultes à l’activer. Mais ceux qui le souhaitent peuvent garder le comportement actuel, à savoir ne pas avoir un quelconque filtrage.

Lorsque quelqu’un reçoit une image contenant de la nudité, celle-ci sera automatiquement floutée avec un écran d’avertissement, ce qui signifie que le destinataire n’est pas confronté à un nude et qu’il peut choisir de le regarder ou non. Instagram lui montre également un message l’encourageant à ne pas se sentir obligé de répondre, avec une option permettant de bloquer l’expéditeur et de signaler la discussion.

Instagram va tester ce nouveau système à partir du mois de mai. L’activation pour l’ensemble des utilisateurs se fera progressivement au fil des prochains mois.

Il s’agit de la dernière tentative en date de Meta pour renforcer la protection des enfants sur ses plateformes, après avoir soutenu un outil permettant de mettre hors ligne les images sexuellement explicites de mineurs en février 2023 et restreint leur accès à des sujets nuisibles tels que le suicide, l’automutilation et les troubles de l’alimentation au début de cette année.