Mars : Perseverance persévère sur l’intriguant rocher « Bunsen Peak »

Travaillant désormais en solitaire depuis la fin de mission d’Ingenuity, le Rover américain Perseverance continue d’arpenter la terre sablonneuse de Mars. Tout récemment, le Rover s’est acharné sur un rocher baptisé « Bunsen Peak » (une référence au célèbre parc national américain du Yellowstone), pour la simple et bonne raison que la forme même de ce rocher (situé sur un terrain plat) ainsi que sa texture ont attisé la curiosité des scientifiques de la NASA. Tout en verticalité, le Bunsen Peak avait aussi de bonnes chances d’avoir accumulé des strates chimiques ou physiques plus facilement observables ici (pas besoin de creuser le sol).

De nouveaux indices d’eau sur Mars… et de vie ?

Le 11 mars dernier donc, Perseverance a collecté un large échantillon de ce rocher, ce qui a permis de révéler que ce dernier est principalement composé de grains de carbonate maintenus agglomérés par de la silice presque pure. Cette découverte est importante, car elle pourrait fournir des indices précieux sur l’histoire géologique et la présence passée d’eau sur Mars. La majorité des minéraux présents dans l’échantillon ont été formés dans l’eau, ce qui suggère que le rocher pourrait avoir été formé dans un environnement lacustre ancien. cette hypothèse (assez probable ici) est d’autant plus importante que sur Terre, les minéraux déposés dans l’eau sont souvent associés à la préservation de matières organiques anciennes et de biosignatures.

Après Bunsen Peak, Perseverance poursuivra son explorations le long du cratère Jezero et se dirigera vers une zone appelée « Bright Angel », une zone qui serait remplie de roches très anciennes. A noter que tous les échantillons récupérés par Perseverance seront ramenés sur Terre lors d’une mission de collecte prévue vers 2030.