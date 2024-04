Twitch va obliger les DJs à reverser une part de leurs revenus aux labels de musique

Déjà confronté à de lourds soucis de trésorerie et de rentabilité, Twitch (filiale d’Amazon) ne veut pas se mettre à dos les puissants ayants droits de l’industrie musicale. Dans une interview accordée à la chaîne TweakMusicTips, le CEO de Twitch Dan Clancy a annoncé que les DJs qui streament sur la plateforme devront désormais partager leurs revenus avec les labels. Une plateforme de partage de revenus sera bientôt mise en place, et face à la grogne des DJs, Twitch a précisé qu’il paierait aux ayants droits une partie des sommes dues.

La solution préconisée par Twitch est sans doute la seule qui puisse garantir la survie des DJs sur la plateforme, les labels étant tentés de demander le blocage de comptes de DJs particulièrement populaires. Twitch et les labels se seraient déjà plus ou moins mis d’accord sur une solution qui satisfasse les deux parties, sachant que les maisons de disque auraient aussi reçu la promesse qu’une autre solution serait mise en place à plus long terme, solution qui permettrait de récupérer encore plus d’argent des streams de DJs.

Twitch n’a pas précisé en revanche comment il comptait s’y prendre pour surveiller les les flux de musique à la recherche de contenus sous copyright, et si même une technologie était déjà disponible en interne pour ce contrôle de flux.