C’est l’une des très grandes figures scientifiques du 20ème et 21ème siècle, et sa découverte majeure porte même son nom : Peter Higgs, le découvreur du boson de Higgs, est décédé mardi 9 avril à l’âge de 94 ans. Le fameux boson, c’est en 2012, sur le tard de la vie de Higgs, que le CERN en prouvera l’existence de façon expérimentale. Pour cette découverte d’une importance cardinale dans le champ de la physique des particules, Peter Higgs recevra le prix Nobel en 2013, à l’âge de 81 ans donc.

Le boson de Higgs est considéré comme l’une des clefs de voûte du modèle standard de la physique des particules, ce qui lui vaudra d’ailleurs sont surnom de « particule de Dieu ». « Le mécanisme de Higgs confère une masse non nulle aux bosons de jauge de l’interaction faible (bosons W et boson Z), leur conférant des propriétés différentes de celles du boson de l’interaction électromagnétique, le photon. Il est également à l’origine de la masse des fermions, notamment des quarks et des électrons. En revanche, il n’est pas à l’origine de l’essentiel de la masse des noyaux atomiques, qui provient de l’énergie de liaison entre les quarks ». (source Wiki).

Le boson de Higgs, une découverte collective

On notera que malgré la reconnaissance particulière (et méritée) de Peter Higgs, la découverte du boson de Higgs n’est pas le fait d’un seul scientifique. Il y a ainsi une aventure scientifique de cette découverte qui part de François Englert et Robert Brout (qui postuleront l’existence du boson) par Peter Higgs, et se poursuit avec Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen et Thomas Kibble, qui expliqueront « la brisure de l’interaction unifiée électrofaible (EWSB, pour l’anglais electroweak symmetry breaking) en deux interactions par l’intermédiaire du mécanisme de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble ». Peter Higgs est quant à lui considéré comme le grand théoricien du boson de Higgs. Autant d’avancées scientifiques inaccessibles à la compréhension du commun des mortels, mais qui font progresser la connaissance humaine sur les fondements de la matière, et qui permettent même aujourd’hui d’orienter la recherche au-delà du modèle standard et ainsi ouvrir la voie aux recherches sur la supersymétrie ou la matière noire.

« Peter Higgs était une personne remarquable, un scientifique vraiment doué dont la vision et l’imagination ont enrichi notre connaissance du monde qui nous entoure », a souligné Peter Mathieson, directeur de l’université d’Edimbourg.