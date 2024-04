Google lance son réseau Localiser sur Android et vient concurrencer Apple

Google annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau réseau « Localiser mon appareil » qui concerne les terminaux Android et qui se veut une réponse au réseau Localiser d’Apple. L’idée est de pouvoir retrouver facilement un appareil Android.

Le réseau Localiser mon appareil de Google est capable d’utiliser les millions d’appareils Android (fonctionnant sous Android 9 ou une version ultérieure) dans la nature pour retrouver les produits Android perdus, volés ou disparus. Un smartphone perdu peut envoyer un signal aux appareils Android proches à l’aide de Bluetooth, relayant ainsi les informations de localisation à son propriétaire.

Comme le réseau utilise le Bluetooth, il fonctionne même lorsque les appareils Android sont hors ligne et ne disposent pas d’une connexion cellulaire ou Wi-Fi. Certains appareils, comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, seront localisables même lorsqu’ils sont éteints ou que la batterie est déchargée. Les utilisateurs d’Apple ont le droit à une expérience similaire avec le réseau Localiser du fabricant d’iPhone.

À partir du mois de mai, le réseau Localiser mon appareil pour les smartphones Android fonctionnera également avec les traqueurs Bluetooth de sociétés telles que Chipolo et Pebblebee, permettant aux utilisateurs d’Android d’attacher des traqueurs à des objets pour les localiser avec le réseau dédié. Là encore, il y a un rapprochement avec Apple et ses AirTags.

Il y a pour le moment une limitation avec le réseau Localiser mon appareil : Google annonce qu’il est disponible aux États-Unis, au Canada… et c’est tout. Bien sûr, il débarquera plus tard dans d’autres pays, mais ce n’est pas le cas pour le moment et Google ne dit pas quand l’expansion aura lieu.