Robert Downey Jr. dit être partant pour redevenir Iron Man chez Marvel

Iron Man va-t-il faire un retour dans le MCU ? Robert Downey Jr. a en tout cas annoncé qu’il reviendrait volontiers chez Marvel parce que le rôle est important pour lui.

Lors d’une interview avec le magazine Esquire, Robert Downey Jr. a été questionné sur un retour chez Marvel. Il répond : « Volontiers. Cela fait trop partie intégrante de mon ADN. Ce rôle m’a choisi. Et je dis toujours qu’il ne faut jamais, au grand jamais, parier contre Kevin Feige [président de Marvel Studios]. C’est un pari perdu d’avance. Il est la maison. Il gagnera toujours ».

En décembre, Kevin Feige avait toutefois indiqué à Vanity Fair qu’un retour d’Iron Man avec Robert Downey Jr. n’était pas prévu. « Nous allons conserver ce moment et ne plus y toucher », avait-il déclaré, faisant allusion à ce qu’il se passe dans le film Avengers : Endgame sorti en 2019. « Nous avons tous travaillé très dur pendant de nombreuses années pour en arriver là, et nous ne voudrions jamais le défaire comme par magie, de quelque manière que ce soit ».

Reste à voir maintenant si cette mentalité est toujours d’actualité. Marvel a enchainé plusieurs échecs au cinéma, dont Ant-Man et La Guêpe : Quantumania et The Marvels, avec celui-ci qui a tout simplement été le plus gros flop au box-office pour un film du MCU. Il y a aussi des difficultés du côté des séries, comme She-Hulk qui a reçu des critiques plus que mitigées.