Le Google Pixel 8a se dévoile grâce à une fuite… de Google

Google n’a pas encore officialisé le Pixel 8a, mais le smartphone a déjà fait une apparition dans une publicité… de Google. Cela donne un aperçu du téléphone.

Le Google Pixel 8a a déjà fait l’objet de fuites à plusieurs reprises et il aura un design revu, beaucoup plus arrondi, ainsi que d’autres modifications. Une prise en main a même révélé une variante de couleur bleue vibrante.

Aujourd’hui, nous avons la confirmation officielle du design du téléphone, puisque Google a utilisé le Pixel 8a dans une publicité pour son service cellulaire, Google Fi Wireless.

Celle-ci a été repérée par un utilisateur de YouTube. La publicité montre le nouveau smartphone milieu de gamme de Google avec les coloris bleu et blanc, et il est tout à fait clair qu’il s’agit du Pixel 8a. Tout d’abord, l’appareil en question a deux capteurs photo et un coloris bleu, ce qui ne correspondrait pas au Pixel 8 standard. Il manque également un microphone près des capteurs.

Google devrait annoncer officiellement son Pixel 8a lors de sa conférence I/O qui aura lieu le 14 mai prochain. Les fuites ont déjà suggéré un écran 120 Hz, la puce Tensor G3, une commercialisation dans de nouveaux pays et une hausse de prix.