Pixel 8a : Google confirme son existence, tandis que les prix ont fuité

Le Pixel 8a n’a pas encore été présenté officiellement, mais Google a déjà confirmé son existence. Le lancement ne devrait toutefois pas intervenir avant la conférence I/O en mai.

Avec la mise à jour QPR1 d’Android 14, Google a proposé une nouvelle extension des statistiques de la batterie, qui indique le nombre de cycles de charge et la date de fabrication de la batterie. Puis Google a décidé de retirer cette fonctionnalité avec sa mise à jour de mars. Mais pourquoi ?

Sur son gestionnaire de bugs, Google indique : « Nous n’activons cette fonction que sur le Pixel 8a et au-delà, donc ça fonctionne comme prévu ». La mention publique au smartphone est intéressante quand on sait qu’il n’est pas encore officialisé. Mais on se doutait bien qu’il allait arriver. C’est comme si Apple évoquait aujourd’hui le nom iPhone 16 ou si Samsung parlait du Galaxy S25 avant l’officialisation.

En attendant la présentation officielle par Google, nous avons le droit à une fuite détaillant les prix. WinFuture dévoile les tarifs qui seront appliqués en Allemagne et on peut imaginer qu’ils seront similaires, voire identiques en France.

Le Pixel 8a avec 128 Go d’espace de stockage coûterait 569,90 euros. En comparaison, le Pixel 7a avait été lancé à 509 euros et le Pixel 6a à 459 euros. Pour ce qui est du modèle avec 256 Go, ce serait autour de 630 euros. Google proposerait quatre coloris : noir, beige, bleu clair et vert clair. Il se pourrait d’ailleurs que certains coloris soient uniquement disponibles avec le modèle de 128 ou 256 Go, mais pas les deux.