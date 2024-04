Tales of the Empire : la nouvelle série Star Wars se montre dans une bande-annonce

Tales of the Empire est le nom d’une nouvelle série d’animation Star Wars. Elle fera ses débuts le 4 mai prochain sur Disney+ et Lucasfilm dévoile aujourd’hui les premières images avec une bande-annonce.

À travers le regard de deux guerriers vivant à des époques différentes et aux parcours singuliers, Star Wars : Tales of the Empire embarque les spectateurs dans un voyage au sein du redoutable Empire Galactique. Après avoir tout perdu, la jeune Morgane Elsbeth s’apprête à emprunter la voie de la vengeance dans un monde impérial en pleine expansion tandis que l’ancienne Jedi Barriss Offee entreprend ce qu’elle peut pour survivre dans une galaxie en pleine mutation. De leurs choix dépendront leurs destins…

Star Wars : Tales of the Empire est le second opus de la saga Tales, entamée en 2022 avec Star Wars: Tales of the Jedi. La nouvelle série se rapproche d’ailleurs par le style et l’esthétisme.

Dave Filoni est le créateur de cette série dont il supervise également la réalisation. Il en est également le producteur délégué aux côtés d’Athena Yvette Portillo et Carrie Beck. Alex Spotswood officie en tant que producteur et Josh Rimes en tant que coproducteur exécutif.

Lucasfilm fait savoir qu’il y a six épisodes et tous seront disponibles le 4 mai sur Disney+, ce qui correspond au jour Star Wars. Cela s’explique par la prononciation en anglais de la date. 4 mai = May the Forth, ce qui est proche de May the Force extrait de la célèbre phrase May the Force be with you (Que la Force soit avec toi).