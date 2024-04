Deezer supprime 26 millions de titres en quelques mois, dont des morceaux générés par IA

On ne plaisante pas chez Deezer. La plateforme française de streaming a viré de sa plateforme pas moins de 26 millions de titres… en quelques mois à peine. Entre septembre 2023 et Mars 2024, Deezer a ainsi retiré des titres qui n’étaient plus du tout écoutés depuis 1 an ou plus, de pistes de bruits/bruitages, et donc aussi… des morceaux générés par l’IA. Ce nombre de retraits est colossal dans l’absolu, mais il faut tout de même avoir conscience que la plateforme musicale héberge des centaines de millions de morceaux.

Point notable, le CEO de Deezer Jeronimo Folgueira a semblé étonné du faible nombre de morceaux générés par l’IA, un nombre certes en croissance, mais pas autant que les dirigeants de Deezer l’avaient anticipé. Malgré tout, la prudence reste de lise : « Nous devons évidemment nous pencher sur la question de l’IA en tant que source d’une quantité massive de nouvelles musiques ou de création de nouveaux contenus » a ainsi précisé le CEO devant un parterre d’investisseurs.

L’impact de l’IA dans l’industrie musicale déjà bien palpable : non seulement les plateformes de streaming retirent déjà des dizaines de milliers de morceaux générés par IA, mais les majors de l’industrie musicale jouent les vigies sur les réseaux sociaux ou les médias de partage de contenu (YouTube, TikTok, etc.) afin de dénicher tout morceau d’IA généré à partir de mélodies ou de timbres de voix tombant directement sous la protection du copyright. Le plus gros risque n’est cependant pas là : les outils de génération musicale progressent extrêmement vite, savent désormais produire du contenu qui ne tombe pas sous le coup du copyright, et la qualité en sortie s’avère parfois supérieure à celle de nombre d’artistes mainstreams à la production médiocre (mais rentable). MusicLM de Google, Stable Audio, la liste des IA de génération musicale ne cesse du reste de s’allonger, une concurrence qui favorise une amélioration rapide des performances.