La Maison Blanche demande à la NASA d’établir un « temps lunaire »

Sera t-il bientôt possible de se rencarder sur le fuseau horaire… de la lune ? La Maison Blanche a en effet demandé à la NASA d’établir un système de temps lunaire coordonné (LTC). une initiative qui vise à normaliser le chronométrage sur la surface lunaire afin de mieux coordonner des futures missions lunaires habitées. D’ici la fin 2026, ce LTC devrait être pleinement opérationnel, en phase avec l’augmentation de l’activité lunaire. Ce « temps lunaire » devrait largement faciliter les opérations et la collaboration entre les futures missions lunaires internationales.

Une approche standardisée de la mesure du temps dans l’espace

La NASA va collaborer avec divers départements, du Commerce, de la Défense et des Transports, afin d’instaurer le LTC comme alternative à la pratique actuelle consistant à utiliser une combinaison d’heures UTC et locales pour les missions spatiales. L’objectif à terme serait d’avoir une approche standardisée de la mesure du temps dans l’espace. Cette décision intervient à un moment où la lune et sa région vont devenir une zone beaucoup plus encombrée qu’elle ne l’est actuellement, les principales grandes puissances spatiales travaillant toutes sur de futures missions lunaires.

La création du LTC implique de surmonter un certain nombre de contraintes scientifiquement admises, telles que les effets relativistes sur la perception du temps dus aux vitesses élevées durant les voyages dans l’espace. Par exemple, une horloge sur la Lune semble perdre 58,7 microsecondes par jour terrestre lorsqu’elle est observée depuis la Terre, un écart qui doit être pris en compte pour garantir la précision de navigation et de synchronisation du LTC avec la Terre. Les exigences du LTC incluent aussi la traçabilité jusqu’à l’UTC, la précision pour la navigation et la science, la résilience contre les coupures de communication avec la Terre ainsi que l’évolutivité (pour une application dans des environnements au-delà du système Terre-Lune). A noter toutefois que les prochaines missions Artemis de la NASA se dérouleront sans LTC, qui ne sera sans doute effectif qu’à partir de 2030.