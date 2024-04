Christian Bale est méconnaissable en monstre de Frankenstein dans le film The Bride (sortie 2025)

Frankenstein, l’oeuvre culte de Mary Shelley (1818), continue de susciter la fascination des cinéastes. Près de 80 films ont été consacrés à la créature de Frankenstein, et il faudra bientôt en compter un de plus puisque The Bride ! de la réalisatrice Maggie Gyllenhaal est en cours de production. Christian Bale interprètera la célèbre créature et Jessie Buckley tiendra le rôle de la mariée du monstre. La réalisatrice Maggie Gyllenhaal vient de publier les clichés des deux acteurs avec leur nouveau costume/maquillage, et force est de constater que le résultat s’avère saisissant et particulièrement esthétique. On note que e cliché de Bale/Frankenstein est en noir et blanc alors que celui de Buckley est en couleur. Y’a t-il une symbolique dans ce choix ? Difficile à dire…

D’autres indices sont plus troublants, comme le mot « Verdorben » (« gâté ») sur la chemise de Bale et le tatouage « Hope » (« espoir ») inscrit sur sa poitrine. Le synopsis du film : « Dans The Bride, un Frankenstein solitaire se rend à Chicago dans les années 1930 pour demander l’aide d’un certain Dr Euphronius afin de se créer un compagnon. Les deux individus ressuscitent une jeune femme assassinée et la mariée est née. Elle va au-delà de ce que l’un ou l’autre avait prévu, déclenchant une romance combustible, l’attention de la police et un mouvement social sauvage et radical. ». Sacré programme !

Outre les deux personnages principaux, le casting du film comprend aussi Annette Bening, Penélope Cruz, Julianne Hough et Peter Sarsgaard. The Bride ! sortira en salle le 3 octobre 2025.