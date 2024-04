Orange augmente ses prix, l’UFC-Que choisir reçoit un nombre record de plaintes

Orange a récemment décidé d’augmenter les prix de ses forfaits Open, en ajoutant 2€ par mois. Cela n’a pas plu à plusieurs clients qui n’ont pas hésité à se manifester auprès de l’association de consommateurs UFC-Que choisir.

Des critiques après la hausse de prix d’Orange

« La récente augmentation de prix des forfaits Open d’Orange agace au plus haut point les clients de l’opérateur. Jamais l’UFC-Que Choisir n’avait reçu autant de plaintes suite à des hausses de tarif forcées », indique l’association de consommateurs. Elle cite le cas d’une cliente de longue date qui n’a pas apprécié voir cette hausse de prix chez Orange.

L’opérateur a permis aux clients de refuser la hausse, qui impliquait également une augmentation du nombre de Go pour Internet. Mais les clients n’en veulent pas forcément, surtout que cela se traduit par un changement tarifaire.

Les forfaits Open d’Orange regroupent l’offre mobile et l’offre pour Internet à domicile. En février, l’opérateur a annoncé à ses clients qu’ils passeraient de 10 à 40 Go ou de 140 à 170 Go selon les cas. Cela s’accompagne par une hausse de 2€, ce qui fait que le nouveau prix est de 58,99€/mois.

L’UFC-Que choisir indique :

En l’espace de quelques semaines, plus d’une soixantaine d’abonnés à Orange se sont émus de cette situation auprès du service courrier de l’UFC-Que Choisir. Tous dénoncent cette augmentation subie. Certains relatent en outre avoir rencontré des soucis pour se connecter à leur espace client quand ils ont cherché à refuser l’offre, n’ayant alors d’autre choix que de se rendre dans une boutique Orange. D’autres assurent avoir constaté une augmentation sur leur facture en dépit de leur refus.

Est-ce que la pratique d’Orange est légale ? La réponse est oui. L’article L.224-33 autorise les opérateurs à augmenter leurs prix à condition d’en informer leurs clients au moins 1 mois à l’avance et de leur laisser la possibilité de résilier sans frais dans les 4 mois qui suivent cette notification.