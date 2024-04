Hellblade 2 : 30 fps, les premières previews , et le départ du fondateur de Ninja Theory

Les premières Previews sont tombées, et cela sent tout de même très bon pour Hellblade 2, la prochaine grosse « exclusivité » de Xbox (hormis un avis assez mitigé d’IGN, pour ne pas changer lorsqu’il s’agit d’un jeu Xbox). Si les graphismes marquent un cap sur cette génération de consoles (il était temps pourrait-on dire…), on apprend tout de même que le jeu sera bloqué à 30 fps constant, une petite déception tout de même sachant que les combats de Hellblade 2 seraient à la fois plus nombreux et plus complexes que dans le premier volet (si l’on en croit les premiers reviewers là encore). Et là où il y a de l’action, le 60 fps est toujours préférable…



L’autre information beaucoup plus inattendue, c’est l’annonce du départ du directeur créatif Tameem Antoniades, qui est aussi le fondateur du studio Ninja Theory. Un porte parole de Xbox aurait confirmé l’information à des journalistes du site Polygone, en visite chez le célèbre studio britannique. Antoniades aurait été remplacé à son poste par une triplette de directeurs techniques, soit le directeur artistique environnements Dan Attwell, le directeur des effets visuels Mark Slater-Tunstill et le directeur audio David Garcia.

Hellblade 2 sera disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass le 22 mai prochain.