X : les Community Notes sont désormais disponibles en Inde, juste avant une grande élection nationale

Les Community Notes, (Notes de la communauté) une fonction du réseau social X qui permet à un groupe de contributeurs d’annoter des posts (souvent pour corriger ou contextualiser le contenu) sont désormais disponibles en Inde, et ce à quelques semaines de grandes élections nationales. Elon Musk a évidemment annoncé sur X l’arrivée de la fonctionnalité dans le pays. X précise qu’un premier groupe de contributeurs indiens pourra publier des Community Notes dès aujourd’hui, et que d’autres seront validés dans les prochains jours/semaines. Les Community Notes jouent un grand rôle pour lutter contre la désinformation et les thèses complotistes sur X. De nombreux utilisateurs prennent cette mission de « vigilance » tellement au sérieux que leur seul objectif sur le réseau social est de traquer les fausses informations ou les inexactitudes. En période d’élections (comme cela est le cas en Inde), où les pressions à la désinformations se font particulièrement nombreuses, les Community Notes permettent d’atténuer le volume de « boules puantes » (souvent mensongères) que les politiques se jettent à la figure.

Community Notes now active on India! https://t.co/cLcpcTIlcT — Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2024

Les Community Notes ne sont pas la réponse ultime à la désinformation

Les Notes de communauté sont aujourd’hui disponibles dans 69 pays, mais de nombreux observateurs remarquent que le déploiement plus large de cette fonction est loin de pouvoir contrer l’énorme masse de désinformations qui s’abat quotidiennement sur X. De plus, Elon Musk a clairement utilisé les Community Notes comme un bouclier lui permettant de justifier un retour à des pratiques beaucoup plus « sensibles », comme par exemple le fait de réautoriser les publicités politiques, interdites sous le direction de . Il faut aussi rappeler que le réseau social X se plie généralement sans trop broncher aux demandes des autorités locales, une « soumission » qui là encore atténue le poids des Community Notes. En début d’année par exemple, X a retiré ou invisibilisé certains comptes ou publications en Inde sur la demande des autorités ou du gouvernement de Narendra Modi.