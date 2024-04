Donald Trump attaque en justice les co-fondateurs de la plateforme Truth Social

Celle là, on pouvait la voir venir : à peine 8 jours après une IPO (introduction en bourse) très médiatisée, la plateforme Truth Social, très orienté à la droite du spectre politique américain, fait de nouveau parler d’elle. On vient en effet d’apprendre que le 24 mars dernier, Trump Media Technology Group, propriétaire de la plateforme de médias sociaux Truth Social, a déposé une plainte contre les co-fondateurs de Truth Social, Andy Litinsky et Wes Moss (et au passage aussi deux anciens candidats à l’émission de téléréalité The Apprentice, produite il y a des années par Trump). Les raisons de cette plainte ? Trump Media accuse les deux co-fondateurs d’avoir nui à la valeur de la société au moment de l’IPO en tentant « sans cesse de contrecarrer » un accord de fusion avec un important partenaire financier. La plainte stipule aussi qu’Andy Litinsky et Wes Moss ont « échoué de façon spectaculaire à chaque instant ». Ambiance…

Cette procédure semble finalement logique puisqu’elle est en quelque sorte une « réponse » juridique à la plainte déposée au mois de février par Litinsky et Moss. Ces derniers ont poursuivi Trump Media en justice par le biais de United Atlantic Ventures, une entité fondée par les deux plaignants. Andy Litinsky et Wes Moss accusent Trump Media d’avoir « dilué » leurs actions dans l’entreprise. A noter que plusieurs journalistes américains jugent que l’IPO de Trump Media Technology Group/Truth Social sert avant tout à permettre à Trump de payer ses nombreuses factures juridiques. Donald Trump doit en effet 454 millions de dollars dans une affaire de fraude à New-York… entre autres « dettes » de justice.