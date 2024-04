Copilot pour Microsoft 365 bénéficie de GPT-4 Turbo et d’une amélioration de la génération d’images

C’est jour d’upgrade pour Copilot, l’assistant de Microsoft alimenté par GPT-4. Les abonnés à la version Copilot pour Microsoft 365 – 30 dollars par utilisateur et par mois – bénéficient désormais d’un accès illimité à GPT-4 Turbo, le modèle le plus avancé du LLM d’OpenAI. Jusqu’ici, seuls les abonnés à Copilot Pro avaient accès à GPT-4 Turbo. A noter que GPT-4 Turbo sera disponible à la fois pour les requêtes Web mais aussi pour la gestion fine des données professionnelles (issues de la boite mail, de documents, de réunions, etc.). Pour rappel, GPT-4 Turbo peut prendre en charge jusqu’à 300 pages de texte dans un seul prompt/invite. Autant dire que Copilot pour Microsoft 365 pourra traiter les demandes les pus lourdes et donc les plus complexes.

Copilot pour Microsoft 365 récupère le LLM GPT-4 de Copilot Pro

La grosse amélioration de cette version de Copilot concerne néanmoins la génération d’images (via DALL-E) dans Microsoft Designer. Il s’agit moins ici d’améliorer le rendu des images produites (malheureusement DALL-E est à la traine sur ce point face à ses concurrents) que d’augmenter le nombre d’images que l’on pourra générer dans une même journée, soit 100 images/jour au lieu de 15. La génération d’images de Copilot sera effectuée par la dernière DALL-E 3, soit la toute dernière mouture du logiciel de génération d’images d’OpenAI. Les utilisateurs auront un accès prioritaire aux serveurs de l’IA, de façon à écourter la durée de génération.