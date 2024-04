VE : la SU7 de Xiaomi remporte un énorme succès en Chine

Si Apple s’est donc cassé les dents sur son projet de véhicule électrique, ses principaux concurrents ne suivent pas le même destin. Ainsi en est-il de Xiaomi, qui est en train de réussir un gros coup avec la SU7 ( Speed Ultra 7), un VE qui avait été dévoilé en fin d’année dernière. La SU7 est en vente en Chine depuis quelques jours, et le succès approche du phénomène : 50 000 SU7 ont été commandés au moins de trente minutes à peine, un chiffre qui a dépassé les 100 000 en un peu moins de 48 heures ! Il faut dire que la SU7 est facturée à un prix de base de moins de 30 000 euros (en conversion yen), et donc nettement moins cher qu’un équivalent de chez Tesla. Certains analystes estiment même que Xiaomi vendrait son VE à perte et que les commandes actuelles pourraient se solder par un trou dans les caisses de 520 millions de dollars sur l’année en cours. Peu importe pour Xiaomi, qui compte avant tout s’installer durablement sur le marché automobile chinois, avant peut-être de songer au reste du monde.



Xiaomi pourrait profiter du coup de mou de Tesla

Xiaomi profite aussi sans doute d’une effet de « consommation nationale », qui voit de plus en plus souvent les acheteurs chinois privilégier les produits des entreprises locales. Ce démarrage record permet en tout cas au fabricant de voir grand et d’imaginer devenir la première entreprise de la tech à réussir sa diversification vers le marché de l’automobile. Le timing semble aussi du côté de Xiaomi : les ventes de Tesla sont en berne sur le premier trimestre 2024 (386000 véhicules vendus), un coup de mou que le constructeur Texan met sur le dos d’une interruption de la production durant plusieurs jours. Pour la première fois, Tesla se retrouve à la fin du trimestre avec in stock d’invendus de 46000 véhicules. Avec ses 100 000 commandes en 48 heures, Xiaomi ne fait déjà plus de la figuration.