Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en avril 2024

Microsoft dévoile les différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en avril. On retrouvera sept titres au total ce mois-ci.

Dès aujourd’hui

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console et PC) : il vous donne un aperçu de l’univers fantastique de Superhot avec plus d’histoire, plus de gameplay, plus d’action et plus d’armes à feu.

3 avril

LEGO 2K Drive (Cloud et Console) : bienvenue à Bricklandia, lieu d’une gigantesque aventure de conduite LEGO en monde ouvert. Courez n’importe où, jouez avec n’importe qui, construisez les voitures de vos rêves et battez des adversaires déchaînés pour remporter le trophée Sky tant convoité.

4 avril

Lil Gator Game (Cloud, Console et PC) : embarquez dans une adorable petite quête, découvrez de nouveaux amis et découvrez tout ce que l’île a à offrir. Grimpez, nagez, planez et glissez pour conquérir le cœur des nombreux personnages que vous rencontrerez en chemin dans cette adorable aventure en monde ouvert.

EA Sports PGA Tour (Cloud, PC, Xbox Series X|S) EA Play : devenez un champion majeur, prenez le départ sur le parcours Par 3 d’Augusta National, ainsi que sur trois nouveaux parcours hôtes des Majeurs de 2024.

9 avril

Kona (Cloud et Console) : un étrange blizzard ravage le lac Atamipek. Entrez dans la peau d’un détective pour explorer le village sinistre, enquêter sur des événements surréalistes et combattre les éléments pour survivre dans ce conte interactif et glacial que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Botany Manor (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : explorez le manoir historique d’Arabella Greene, botaniste à la retraite, qui a amassé une collection de plantes rares, oubliées depuis longtemps, qui nécessitent des conditions spéciales pour s’épanouir. Déverrouillez de nouvelles graines, cherchez des indices dans les objets disséminés dans la résidence et résolvez chaque énigme de jardinage pour faire revivre ces plantes.

11 avril

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console et PC) : découvrez le dernier chapitre des origines de Lara, qui devient la Tomb Raider qu’elle est destinée à être. Combinant le jeu de base, les 7 défis tombeaux des DLC, ainsi que toutes les armes, tenues et compétences téléchargeables, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition est le moyen ultime de vivre le moment décisif de Lara.

16 avril

Harold Halibut (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : un jeu narratif fait à la main qui aborde les thèmes de l’amitié et de la vie à bord d’un vaisseau spatial de la taille d’une ville, immergé dans un océan extraterrestre. Rejoignez Harold dans son exploration d’un monde rétro-futur vibrant et dans sa quête de la véritable signification du mot « maison ».

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 avril 2024