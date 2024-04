Windows 11 va avoir un générateur de QR Codes pour faciliter le partage de fichiers et de liens

Microsoft annonce qu’une mise à jour de Windows 11 va permet d’avoir un générateur de QR Codes. Ils pourront être utilisés pour faciliter le transfert de contenus, comme les liens.

Avec la version en cours de test, les utilisateurs peuvent cliquer sur un bouton spécial à côté de « Copier le lien » pour générer un QR Code lorsqu’ils partagent des fichiers ou des liens. Ce changement facilitera grandement le transfert de fichiers d’un ordinateur vers un téléphone, en particulier si vous possédez un iPhone, qui est moins compatible avec les PC Windows que les smartphones Android, dont l’intégration avec le servion Mobile connecté est riche en fonctionnalités.

Tous ceux qui ont la version test de Windows 11 installée peuvent découvrir la nouveauté avec les QR Codes au sein de Microsoft Edge. Microsoft indique :

Les utilisateurs pourront désormais générer des QR Codes pour les URL et les liens de fichiers dans le cloud via la fenêtre de partage de Windows afin de partager de manière transparente des pages Web et des fichiers sur leurs appareils. Pour tester cette fonctionnalité dans Microsoft Edge, il suffit de cliquer sur le bouton de partage dans la barre d’outils Edge et de choisir « Options de partage Windows ».