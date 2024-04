La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume : un trailer IMAX avec une séquence d’action ultra spectaculaire

La saga modernisée La Planète des Singes est sans doute le parfait exemple de la capacité d’Hollywood à produire de bons films de genre dès lors que chacun (réalisateur, scénariste, directeur de la photo, acteurs) fait son travail avec tout le sérieux nécessaire et un profond respect du spectateur. On a beau ne pas vouloir crier au génie, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume s’annonce de plus en plus comme un métrage d’une redoutable efficacité. Le trailer IMAX du film, diffusé il y a quelques heures à peine, dévoile ainsi une séquence d’action haletante, qui bénéficie d’une mise en scène tout aussi efficace que bien pensée. Dans cette séquence, Noa (Owen Teague en motion capture) vient à la rescousse d’une jeune femme humaine (Freya Allan) traquée par des soldats-gorilles particulièrement vénères.



Le reste de la bande-annonce est composé de courtes séquences du film, certaines inédites et d »autres déjà vues dans les précédents trailers. Inutile de préciser que cela donne terriblement envie. Le réalisateur Wes Ball semble réellement maitriser son sujet, tout comme le scénariste Josh Friedman (Terminator : The Sarah Connor Chronicles). Le casting comprend Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) et William H. Macy (Fargo). La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume sortira en salles le 22 mai prochain.