C’est la première « fin de mission » pour un robot industriel due à des armes à feu : le Police de l’État du Massachusetts a précisé dans un communiqué que l’un des membres de son équipe « Bomb Squad » avait été touché par balles lors d’une intervention. Il y a une particularité cependant : Roscoe n’est pas un agent des forces de l’ordre « en chair et en os » ou même un chien-policier, mais bien un… robot, fourni par la firme Boston Dynamics (qui appartient désormais à Hyundai). Roscoe est donc le modèle Spot de Boston Dynamics, un robot quadrupède capable de se déplacer dans des environnements difficiles.

Le premier robot-policier touché par balles

Sur sa page Facebook, la Police de l’état a publié un communiqué précisant que Roscoe avait été touché par balles lors d’une intervention face à un suspect barricadé. Le robot avait été envoyé en éclaireur avec deux autres droïdes PackBot 510 généralement utilisés pour la neutralisation d’explosifs, l’objectif étant de localiser l’individu recherché. Piloté à distance par un agent, Roscoe a trouvé le suspect… qui a renversé le robot d’un coup de pied avant de s’enfuir dans les escaliers. Roscoe-spot s’est alors relevé pour se remettre en chasse. Voyant le robot toujours sur ses talons, le suspect a fait feu : « Lorsque le suspect s’est rendu compte, avec une apparente surprise, que Roscoe était derrière lui dans les escaliers, il a de nouveau renversé le robot puis a levé son fusil en direction de Roscoe. Le robot a soudainement perdu les communications », a déclaré la police de l’État du Massachusetts. « Les Troopers découvriront plus tard que Roscoe avait été abattu à trois reprises par le suspect et avait été rendu inutilisable. » Le communiqué est introduit par un titre au fort relent dystopique : » LE CHIEN ROBOT ‘ROSCOE’ PREND DES BALLES POUR SES PARTENAIRES EN VERTU DE L’APPLICATION DES LOIS HUMAINES LORS DE L’INCIDENT DE BARNSTABLE. ». A noter que le suspect s’est rendu peu de temps après ces coups de feu… et que Boston Dynamics prépare déjà un remplaçant pour Roscoe.

L’usage du robot Spot par les forces de Police était particulièrement critiqué lors du démarrage des premières expérimentations de ce genre. Finalement, après quelques missions, il semble bien que les forces de l’ordre ne peuvent plus s’en passer. La mairie de New-York a ainsi renouvelé le contrat de location de ces robots pour le célèbre NYPD. Le maire de New York, Eric Adams, s’était alors justifié en expliquant que le robot pouvait « sauver des vies ».