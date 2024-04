Cette imprimante 3D peut fabriquer des objets en bois … recyclé

Les imprimantes 3D existent pour de nombreux types de matériaux, résine, composé de plastique et même béton (on peut même construire une maison via l’impression 3D). Une équipe de chercheurs de l’Université Rice, à Houston, s’est lancée dans la conception d’une imprimante 3D capable de fabriquer des objets… en bois ! A terme, cette technologie d’impression permettrait même d’abaisser le coût de production des objets en bois au même niveau que celui des objets en plastique.

L’imprimante 3D imaginée par les chercheurs fonctionne en effet à partir de déchets de bois (copeaux, sciure, etc.), un bois recyclé puis transformé en un composant plus dense que l’aggloméré. Plus besoin de couper des arbres pour alimenter cette imprimante 3D d’un nouveau genre. Le matériau recyclé offrirait en outre une grande souplesse de découpe pour l’impression 3D.

Tous les types d’objets pourraient être fabriqués par ce nouveau système d’impression 3D, du jouet de petite taille fourmillant de détails à de la vaisselle ou des pièces beaucoup plus larges. L’imprimante 3D des étudiants-chercheurs de Rice est encore à l’état de prototype, mais l’on se prend déjà à rêver d’un modèle commercial capable de travailler avec le bois inutilisable. Produire plus d’objets en bois à la place des mêmes objets en plastique deviendrait en sus un enjeu écologique.