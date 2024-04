Godzilla x Kong: Le Nouvel Empire : un succès monstre au box-office mondial

Malgré des critiques assassines, une mise en scène aux fraises et l’impression d’avoir affaire à un immense trailer CGI de plus de 2 heures, Godzilla x Kong: Le Nouvel Empire casse la baraque au box-office mondial : sur son week-end de lancement, Godzilla x Kong: Le Nouvel Empire a réalisé 194 millions de dollars de recettes au box-office, dont 80 millions de dollars sur le seul territoire américain (sur 3 861 salles de cinémas) ! Ce succès monstrueux se situe toutefois derrière Godzilla, qui avait cumulé 93 millions de dollars de recettes en 2014 lors de son week-end de lancement.



Godzilla x Kong: Le Nouvel Empire fait toutefois nettement mieux que Kong: Skull Island (61 millions de dollars en 2017), beaucoup plus encore que Godzilla: Roi des Monstres (47,7 millions de dollars en 2019) et presque trois fois plus que Godzilla vs. Kong (31 millions de dollars en 2021). Pour Warner Bros. c’est aussi le second succès de rang en quelques semaines après les 82 millions de dollars du premier week end de Dune II. Preuve est faite enfin que le public est capable d’adouber sur une même période de temps des oeuvres d’auteurs (Dune II est signé du cinéaste Denis Villeneuve) et des spectacles franchement régressifs (ce qui ne fait de mal à personne).