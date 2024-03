Instagram teste Blend, un flux personnalisé avec les Reels pour vous et vos amis

Instagram veut davantage miser sur les Reels, sa copie de TikTok avec des vidéos verticales, et teste maintenant Blend. Le nouveau système veut proposer un flux personnalisé aux utilisateurs.

Blend vous recommande des Reels, à vous et à un ami, sur la base des vidéos que vous avez partagées et de vos centres d’intérêt respectifs. Instagram a confirmé à TechCrunch qu’il testait cette nouveauté en interne et qu’il n’avait pas encore commencé à la tester publiquement. Il se peut que Blend ne voie jamais le jour, mais il est toujours intéressant de découvrir les idées d’Instagram.

La capture d’écran ci-dessous indique que les Blends seront privés entre vous et l’autre utilisateur, et que vous pourrez quitter un groupe à tout moment. Instagram n’a pas partagé de détails spécifiques sur cette fonctionnalité et n’a pas précisé si les Blends seraient continuellement mis à jour avec de nouvelles recommandations ou s’ils seraient mis à jour après un certain temps.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests 👀

ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 28, 2024