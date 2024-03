Google change d’avis et proposera finalement son IA Gemini Nano sur le Pixel 8

Le Pixel 8 va finalement avoir le droit à Gemini Nano, alors que Google avait annoncé que le support de son intelligence artificielle n’était pas possible sur ce modèle à cause de « limitations matérielles ». Beaucoup d’utilisateurs n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement et ça a marché.

Gemini Nano arrive sur le Pixel 8

Le Pixel 8 bénéficiera de Gemini Nano, en version developer preview, pour alimenter la fonction permettant de résumer les enregistrements dans l’application Enregistreur et les systèmes de réponses intelligentes sur Gboard. Ce dernier permet des « réponses intelligentes de meilleure qualité » qui ont une « conscience conversationnelle » et devraient être générées plus rapidement, selon Google. Sur le Pixel 8 Pro, cela fonctionne avec WhatsApp, Line et KakaoTalk.

Il faut dire que l’argument initial de Google comme quoi le Pixel 8 avait des « limitations matérielles » par rapport au Pixel 8 Pro était assez discutable, d’où les critiques des utilisateurs. Tous les deux ont la même puce Tensor G3. Il est vrai que le Pixel 8 a 8 Go de RAM, là où le modèle Pro a 12 Go. Mais cela représente-t-il une différence si importante pour l’usage de Gemini Nano ? « L’exécution de grands modèles linguistiques sur des téléphones ayant des caractéristiques de mémoire différentes peut offrir des expériences utilisateur différentes, c’est pourquoi nous avons testé et validé cela sur le Pixel 8 », dit aujourd’hui Google.

Il faudra attendre (normalement) le mois de juin pour avoir Gemini Nano sur le Pixel 8 à l’aide d’une mise à jour.

Pour rappel, Google a annoncé Gemini en décembre avec trois formats :