X va introduire des communautés d’utilisateurs avec le label NSFW

X (anciennement Twitter) adopte le contenu pour adultes sur sa plate-forme (certains diront que c’était déjà le cas) en permettant aux administrateurs de certaines communautés de X de définir une étiquette « Contenu pour adultes » afin d’éviter le filtrage automatique du contenu NSFW. Ce label est l’indice d’une politique nettement plus « permissive » concernant le contenu pour adultes sur la plateforme. Pour rappel, les communautés de X sont des groupes assez petits avec leurs propres flux en dehors de la timeline principale.

La plateforme X qui favorise les contenus pour adulte ? Avec un nom d’entreprise de cette nature, cela semble presque logique…

Les administrateurs pourront donc étiqueter leurs communautés comme NSFW, placer des messages plus détaillés expliquant pourquoi les utilisateurs ne sont pas éligibles pour rejoindre une communauté donnée, ou interdire temporairement ou de façon permanente les spammeurs. Les nouveautés « communauté » incluent aussi des outils pour trier les publications par tendances (les plus récentes et les plus appréciées), un onglet Médias pour les communautés sur Android, sans oublier bien sûr des corrections de bugs et des améliorations mineures. De plus, X prévoit de promouvoir et de recommander des communautés à des utilisateurs potentiellement intéressés dans l’onglet Pour vous, leur permettant ainsi d’engranger davantage d’abonnés. Les mods auront accès à Community Analytics et pourront épingler les publications de plusieurs membres. Il y aura également une prise en charge des niveaux de filtre anti-spam définis par les administrateurs, des pages de reporting et de modération simplifiées ainsi que des espaces audio dans les communautés, entre autres.

On notera que les labels NSFW entérinent une situation de fait sur la plateforme, les contenus NSFW (dont le porno) étant très facilement accessibles sur le réseau social, sans aucun système de vérification d’âge. Elon Musk reste fidèle ici à sa vision très permissive de la liberté d’expression, une vision qui fait souvent fi des lois en place (contre les discours de haine ou limitant l’accès aux contenus pornographiques).