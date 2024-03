TikTok : seulement 28% des américains soutiennent l’interdiction de TikTok

Le Sénat américain examine toujours le projet de loi « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act » adopté par la chambre des représentants le 13 mars dernier. Se le texte est définitivement appliqué, le chinois ByteDance se retrouverait alors dans l’obligation de revendre TikTok, le réseau social étant accusé de récupérer les données des utilisateurs américains, des données qui peuvent à leur tour se retrouver entre les mains des agences de renseignement chinoises.

La population ne suit pas les politiques sur l’interdiction de TikTok

Si les politiques semblent avoir un avis très tranché (et très négatif) sur le réseau social, la tendance est inverse du côté de la population. Le cabinet d’études de marché Savanta a en effet réalisé un sondage – mené auprès de 2 000 Américains de 18 ans et plus du 19 au 25 mars – aux conclusions décapantes : seulement 28% des américains soutiennent une hypothétique interdiction de TikTok, et 60% déclarent même que leurs amis continueraient probablement à utiliser l’application même si cette dernière était interdite de territoire américain (merci le VPN). L’arrêt de TikTok pousserait aussi une part non négligeable des utilisateurs à augmenter leurs usages d’autres applications de médias sociaux comme YouTube (34 %) et Instagram (30 %). Le système des vases communicants en somme.

Même si le « peuple » est donc pour que TikTok puisse continuer à sévir, 69% des sondés estiment tout de même que les réseaux sociaux « doivent faire davantage pour protéger leurs données personnelles, y compris contre les gouvernements étrangers ». Un peu moins de la moitié des personnes interrogées (46%) considèrent comme préoccupant le fait que les média sociaux puissent servir à influencer des élections, une inquiétude bine plus justifiée depuis le scandale Cambridge Analytica. Et sans surprise, ce sont bien sûr les jeunes utilisateurs qui sont les plus opposés à une interdiction de TikTok, ces derniers étant aussi les principaux producteurs de contenus pour la plateforme…