SLIM : l’atterrisseur japonais survit à une seconde nuit lunaire

C’est une excellente surprise, qui vient un peu tempérer la déception de l’arrêt définitif d’Odysseus (la première sonde privée sur la Lune) : la JAXA (agence spatiale japonaise) rapporte que son atterrisseur lunaire SLIM a survécu à une seconde nuit lunaire, et ce alors que SLIM est positionné la tête en bas suite à un alunissage plus compliqué que prévu ! Dans cette situation précaire, les panneaux photovoltaïques de SLIM ont eu beaucoup de mal à capter les rayons du soleil, ce qui dans un premier temps avait entraîné un arrêt critique des systèmes de la sonde afin de préserver le peu d’énergie restante.

Last night, we received a response from #SLIM, confirming that the spacecraft made it through the lunar night for the second time! Since the sun was still high and the equipment was still hot, we only took some shots of the usual scenery with the navigation camera. #GoodAfterMoon pic.twitter.com/5BjIr7vxMG

— 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) March 28, 2024