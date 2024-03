Embracer revend le studio Gearbox (Borderlands) à l’éditeur Take-Two

C’était dans l’air depuis un petit bout de temps : Après Saber Interactive, Embracer vient d’annoncer qu’il revendait le studio GearBox (Borderlands) à l’éditeur Take-Two. Le studio rejoindra la division 2K de Take-Two et l’on sait que les deux projets Borderlands actuellement en cours de développement chez Gearbox seront poursuivis. Empêtré dans les difficultés financières, l’éditeur suédois Embracer a donc pris la décision de se séparer de l’un de ses studios les plus prestigieux. La transaction devrait être finalisée au mois de juin de cette année. A noter que Gearbox aurait été revendu pour 460 millions de dollars, soit presque trois fois moins que les 1,3 milliards de dollars qu’Embracer avait déboursé en 2021 pour se le procurer.

2K va donc mettre la main sur un gros paquet de franchises, dont certaines particulièrement connues, à l’instar de Homeworld, Brothers in Arms ou bien encore Duke Nukem. Gearbox dispose aussi de studios au Quebec, à Montréal, et à Frisco (Texas), et à priori, aucune de ces entités ne seraient menacées par le rachat… du moins pas dans l’immédiat. Des assets sont aussi en jeu, comme Gearbox Publishing San Francisco, Cryptic Studios, Lost Boys Interactive, la franchise Remnant ou bien encore Hyper Light Breaker. Du lourd en somme.Take-Two récupère en outre « au moins une nouvelle propriété intellectuelle passionnante » qui serait déjà en cours de développement. A noter enfin que le studio Gearbox restera toujours dirigé – après l’acquisition – par Randy Pitchford.