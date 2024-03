Une chercheuse du GIEC met en place un laboratoire mondial des sobriétés

Vous ne connaissez probablement pas son nom, mais Yamina Saheb est pourtant à l’origine de l’un des projets les plus importants pour l’avenir de notre belle planète. Yamina Saheb est en effet une chercheuse qui travaille au sein du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), et cette dernière est à l’origine du Laboratoire mondial de la sobriété. Le terme même de « sobriété » avait d’ailleurs été rajouté dans les rapports du GIEC à partir de 2022, sur la demande express de Saheb ; jusqu’à cette évolution, et aussi étonnant que cela puisse paraître, les rapports du GIEC n’intégraient pas de scénarios sobriété et se limitaient à établir un constat, souvent très alarmant, de la dégradation des indicateurs concernant le réchauffement climatique.

Un laboratoire des sobriétés pour limiter notre consommation carbone

Face aux risques de greenwashing et d’interprétations tronquées voire idéologiques du terme « sobriété », Yamina Saheb et son équipe de chercheurs ont créé le Laboratoire Mondial des sobriétés, dont le siège est situé à Paris ! L’objectif premier de ce laboratoire est de publier d’ici la rentrée 2024 un rapport extrêmement détaillé sur les écarts de suffisance pour l’Europe. Le Laboratoire livrera bien sûr d’autres rapports, en toute liberté et autonomie scientifique. Le travail à fournir est encore considérable : il y a peu, l’Europe a refusé d’intégrer la notion de sobriété dans ses objectifs de consommation carbone à l’horizon 2040, ce qui en dit long sur le niveau de concessions déjà accordées aux industriels et au modèle de consommation et de production de masse.