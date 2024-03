Google Chrome devient disponible sur Windows ARM

Après une phrase de test, Google annonce que Chrome est désormais disponible au téléchargement sur les PC avec Windows ARM avec une version native du navigateur. Cela concerne essentiellement les PC avec les processeurs Snapdragon de Qualcomm.

« Avec cette nouvelle version, Chrome sera entièrement optimisé pour le matériel et le système d’exploitation de votre PC afin de rendre la navigation sur le Web plus rapide et plus fluide. D’après les récents tests de benchmark, nous nous attendons à ce que les performances de Chrome soient encore améliorées avec le prochain Snapdragon X Elite de Qualcomm », fait savoir Google. Cristiano Amon, le PDG de Qualcomm, vante également la nouvelle version du navigateur, expliquant qu’elle « contribuera à consolider le rôle du Snapdragon X Elite en tant que première plateforme pour l’informatique avec Windows à partir de la mi-2024 ».

La version de Chrome optimisée pour les PC avec Windows ARM est disponible à partir d’aujourd’hui pour les appareils existants, y compris les PC équipés des Snapdragon 8cx, 8c, 7c, etc. Google a fait la même chose pour les Mac avec les puces Apple Silicon en 2020, tandis que des appareils ChromeOS optimisés pour ARM existent depuis un certain temps déjà.

L’annonce d’aujourd’hui précède le lancement du processeur Snapdragron X Elite de Qualcomm, qui devrait arriver cet été avec de grandes promesses de performances à tenir. La nouvelle version de Chrome optimisée fonctionne techniquement sur n’importe quel PC avec un processeur basé sur ARM, quel que soit le fabricant du processeur, mais Qualcomm est le seul à fabriquer de de telles puces pour les machines Windows à l’heure actuelle.