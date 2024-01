Google Chrome fait ses débuts sur Windows ARM

Google a discrètement proposé la première version native de Chrome pour les PC qui tourne sous Windows ARM. Cela concerne pour le moment la version Canary du navigateur, c’est-à-dire des versions qui peuvent être instables.

Chrome arrive sur Windows ARM

La nouvelle version vient améliorer de manière significative les performances de Chrome sur les PC avec Windows ARM, éliminant ainsi la nécessité d’exécuter Chrome x86-64 en mode émulation. Tout est une question d’architecture de processeurs. Les PC ARM utilisent des processeurs Qualcomm.

Google supporte depuis longtemps les processeurs ARM avec ses Chromebook, en proposant une version de ChromeOS optimisée pour les puces de Qualcomm. Microsoft a pu livrer sa propre version ARM d’Edge car l’éditeur a utilisé les bases de Chromium pour créer un nouveau navigateur sans le DRM Widevine de Google. Les autres fournisseurs de navigateurs, qui utilisent également Chromium, sont restés fidèles au DRM de Google, de sorte que le choix d’un navigateur ARM natif sur Windows se limite en fait à Edge et à Firefox.

Le fait que Google rende son navigateur compatible avec l’architecture ARM sur Windows est donc un événement majeur, compte tenu de la position dominante du navigateur sur le marché. Il ne reste plus qu’à attendre la communication officielle de Google sur le sujet, pour en savoir un peu plus sur le plan technique et le gain exact pour les performances.

Si vous souhaitez tester Chrome pour Windows ARM, rendez-vous sur cette page pour télécharger la version Canary du navigateur. Le support se fera plus tard pour la version stable.