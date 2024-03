La PS5 va améliorer l’aide au jeu pour que les joueurs s’entraident avec des vidéos

La fonction « Aide au jeu » sur PS5 va avoir le droit à une amélioration, avec Sony annonçant un système communautaire à l’aide de vidéos d’autres joueurs pour pouvoir avancer dans un niveau dans lequel vous êtes bloqué.

L’aide au jeu communautaire complètera l’aide au jeu telle qu’elle existe aujourd’hui en enrichissant la bibliothèque de conseils utiles avec des vidéos générées automatiquement à partir des vidéos de gameplay des joueurs ayant choisi d’apporter leur contribution.

Sony explique :

Lorsque l’Aide au jeu améliorée comportant du contenu issu de la communauté sortira, l’Aide au jeu sera disponible pour tous les joueurs PS5, qu’ils soient ou non abonnés à PlayStation Plus. Dans les jeux compatibles, les joueurs PS5 pourront proposer leur gameplay, consulter les conseils d’autres joueurs ou accéder aux conseils des développeurs. Les développeurs de jeux pourront également continuer à créer leurs propres vidéos, comme c’est déjà le cas pour des titres populaires comme The Last of Us Part II Remastered ou Marvel’s Spider-Man 2.