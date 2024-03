Free propose le nouveau système d’alarme Qiara aux abonnés Freebox (remise)

Free ne cesse d’enrichir sa formule Freebox. L’opérateur vient d’annoncer que tous les abonnés Freebox bénéficieront d’une offre préférentielle sur le dernier système d’alarme de la startup française Qiara. Cela signifie que les abonnés Free concernés bénéficient en exclusivité d’un tarif privilégié de -20% sur l’achat du Pack Essentiel et sur les services Qiara Plus et Ultra. Free rappelle bien sûr les points forts du système d’alarme Qiara, et notamment « un réseau IoT de pointe permettant de maintenir une solution de sécurité ininterrompue même face aux coupures de courant et aux perturbations de connexion internet ».

Le contenu du pack Qiara comprend une « caméra de surveillance full HD intelligente qui permet de visualiser de jour comme de nuit des flux vidéo en temps réel », un détecteur de mouvement avec capteur infrarouge (portée 6 mètres) qui ignore la présence des animaux domestiques, un détecteur d’ouverture à placer sur chaque porte et fenêtre, une sirène d’alarme d’une puissance sonore de 105 dB, et enfin un clavier numérique « assurant une gestion complète, personnalisée et intuitive du système ».

Une offre de télésurveillance (payante) dans le pack Qiara

Bien entendu, ce pack est compatible et pilotable via une application mobile dédiée (iOS/Android), application qui gère aussi les étapes de l’installation « de manière totalement autonome et ultra rapide ». On veut y croire. Gros point fort de l’offre, et ainsi que le précise Free dans son communiqué, « Qiara s’est doté des services de SOTEL, leader français de la télésurveillance du professionnel et du haut risque. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir de souscrire auprès d’un service de télésurveillance opéré par plusieurs centres certifiés APSAD P5, le niveau de certification le plus exigeant en France. Grâce à l’expertise de ses agents professionnels et agréés, l’objectif est d’intervenir rapidement en cas d’activité suspecte ou d’intrusion potentielle et d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ».

Ce système d’alarme performant, les abonnés Freebox peuvent donc désormais se le procurer (sans délai) avec une remise de 20%, ce qui permet d’acquérir le Pack Qiara Essentiel au tarif préférentiel de 199 euros (au lieu de 249 euros). A noter que a remise s’applique sur le service Qiara avec ou sans télésurveillance.